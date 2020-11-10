В Нижнем Тагиле ловят COVID-диссидентов в лифтах и магазинах

Посетительница магазина парфюмерии вступила с проверяющими в конфликт. Она сказала, что маски ей противопоказаны по состоянию здоровья. Полицейские выяснили, что она работает с пенсионерами, поэтому не понятно, как она может работать с пожилыми людьми без маски. На кассе женщина все-таки надела ее, для того чтобы приобрести товары.