В Нижнем Тагиле ловят COVID-диссидентов в лифтах и магазинах

В Нижнем Тагиле ловят COVID-диссидентов в лифтах и магазинах

Сегодня, 15:27ОбществоPhoto: скриншот из видеорепортажа ТК «Телекон»
В Нижнем Тагиле продолжаются проверки соблюдения масочного режима, сообщает телекомпания «Телекон».

Комиссия из сотрудников Росподребнадзора и полиции неделю следила за тем, как тагильчане выполняют требования по профилактике распространения COVID-19.

В субботу и воскресенье проверка прошла в домах на ГГМ. Жители были удивлены, когда их на выходе из лифта встречала группа проверяющих.

В ТРЦ «Кит» составили два протокола, на покупателя и продавца, которые находились без масок.

В сетевом магазине на соседней улице сотрудница испугалась проверки и заперлась в подсобном помещении. Некоторое время спустя она все же вышла, на этот раз в маске.

Посетительница магазина парфюмерии вступила с проверяющими в конфликт. Она сказала, что маски ей противопоказаны по состоянию здоровья. Полицейские выяснили, что она работает с пенсионерами, поэтому не понятно, как она может работать с пожилыми людьми без маски. На кассе женщина все-таки надела ее, для того чтобы приобрести товары.

Video:ТК «Телекон»

Специалист-эксперт нижнетагильского Роспотребнадзора Даниил Наймушин рассказал, что проверки проводятся в общественном транспорте, заведениях общепита и продовольственных магазинах. Он попросил граждан не пренебрегать масками, так как они способны уберечь от коронавируса и его последствий.

Напомним, в Екатеринбурге был составлен первый протокол за нарушение масочного режима в лифте.

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