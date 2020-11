В Нижнем Тагиле ловят COVID-диссидентов в лифтах и магазинах

В Нижнем Тагиле продолжаются проверки соблюдения масочного режима, сообщает телекомпания «Телекон».

Комиссия из сотрудников Росподребнадзора и полиции неделю следила за тем, как тагильчане выполняют требования по профилактике распространения COVID-19. В субботу и воскресенье проверка прошла в домах на ГГМ. Жители были удивлены, когда их на выходе из лифта встречала группа проверяющих. В ТРЦ «Кит» составили два протокола, на покупателя и продавца, которые находились без масок. В сетевом магазине на соседней улице сотрудница испугалась проверки и заперлась в подсобном помещении. Некоторое время спустя она все же вышла, на этот раз в маске. Посетительница магазина парфюмерии вступила с проверяющими в конфликт. Она сказала, что маски ей противопоказаны по состоянию здоровья. Полицейские выяснили, что она работает с пенсионерами, поэтому не понятно, как она может работать с пожилыми людьми без маски. На кассе женщина все-таки надела ее, для того чтобы приобрести товары. Video: ТК «Телекон» Специалист-эксперт нижнетагильского Роспотребнадзора Даниил Наймушин рассказал, что проверки проводятся в общественном транспорте, заведениях общепита и продовольственных магазинах. Он попросил граждан не пренебрегать масками, так как они способны уберечь от коронавируса и его последствий. В Екатеринбурге составлен первый протокол за нарушение масочного режима в лифте Напомним, в Екатеринбурге был составлен первый протокол за нарушение масочного режима в лифте.

