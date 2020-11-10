В Свердловской области планируют отменить дистанционное обучение для 9–11-х классов

Он сказал, что в связи с предстоящими экзаменами, прорабатывается возможность отмены дистанта для этой категории школьников. После этого будут решать вопрос по остальным учащимся. Креков отметил, что дистанционное обучение рассматривалось изначально как временная мера и ее не собирались продлевать.