В Свердловской области планируют отменить дистанционное обучение для 9–11-х классов

Власти Свердловской области планируют отменить дистанционное обучение для школьников с девятого по 11 класс. Об этом на брифинге заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Он сказал, что в связи с предстоящими экзаменами, прорабатывается возможность отмены дистанта для этой категории школьников. После этого будут решать вопрос по остальным учащимся. Креков отметил, что дистанционное обучение рассматривалось изначально как временная мера и ее не собирались продлевать. Напомним, вчера руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских сказал на конференции, что будет рассмотрен вопрос о запрете несовершеннолетним находиться в торговых центрах без родителей. Подросткам Свердловской области планируют ограничить доступ в торговые центры

