В Свердловской области планируют отменить дистанционное обучение для 9–11-х классов

В Свердловской области планируют отменить дистанционное обучение для 9–11-х классов

Сегодня, 17:48ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Власти Свердловской области планируют отменить дистанционное обучение для школьников с девятого по 11 класс. Об этом на брифинге заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Он сказал, что в связи с предстоящими экзаменами, прорабатывается возможность отмены дистанта для этой категории школьников. После этого будут решать вопрос по остальным учащимся. Креков отметил, что дистанционное обучение рассматривалось изначально как временная мера и ее не собирались продлевать.

Напомним, вчера руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских сказал на конференции, что будет рассмотрен вопрос о запрете несовершеннолетним находиться в торговых центрах без родителей.

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