В Свердловской области планируют увеличить прожиточный минимум для пенсионеров

Однако в документ были подготовлены изменения после того, как Правительство РФ внесло в Государственную думу проект закона о бюджете. От Министерства труда поступила информация о корректировке прогнозируемого значения величины прожиточного минимума. В целом по РФ он составит 10 022 рубля для пенсионеров.