В Свердловской области планируют увеличить прожиточный минимум для пенсионеров

В Законодательное собрание Свердловской области внесли проект закона, согласно которому прожиточный минимум пенсионера в 2021 году вырастет на 210 рублей, сообщает «Областная газета».

В следующем году он будет составлять 9 521 рубль. В пояснительной записке говорится, что увеличение прожиточного минимума будет способствовать повышению уровня жизни, а также социальной защищенности пенсионеров. В этом году величина прожиточного минимума пенсионера составила 9 311 рублей. В августе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон, согласно которому он должен был сохраниться в 2021 году. Однако в документ были подготовлены изменения после того, как Правительство РФ внесло в Государственную думу проект закона о бюджете. От Министерства труда поступила информация о корректировке прогнозируемого значения величины прожиточного минимума. В целом по РФ он составит 10 022 рубля для пенсионеров. Величина прожиточного минимума пенсионера утверждается в каждом субъекте РФ для установления социальной доплаты к пенсии. Напомним, в проекте бюджета ПФР на 2021–2023 годы запланировано повышение размера страховой пенсии выше прожиточного минимума. ПФР прогнозирует рост пенсий выше прожиточного минимума в 2023 году

