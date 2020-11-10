В Свердловской области планируют увеличить прожиточный минимум для пенсионеров

В Свердловской области планируют увеличить прожиточный минимум для пенсионеров

Сегодня, 17:22ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Законодательное собрание Свердловской области внесли проект закона, согласно которому прожиточный минимум пенсионера в 2021 году вырастет на 210 рублей, сообщает «Областная газета».

В следующем году он будет составлять 9 521 рубль.

В пояснительной записке говорится, что увеличение прожиточного минимума будет способствовать повышению уровня жизни, а также социальной защищенности пенсионеров.

В этом году величина прожиточного минимума пенсионера составила 9 311 рублей. В августе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон, согласно которому он должен был сохраниться в 2021 году.

Однако в документ были подготовлены изменения после того, как Правительство РФ внесло в Государственную думу проект закона о бюджете. От Министерства труда поступила информация о корректировке прогнозируемого значения величины прожиточного минимума. В целом по РФ он составит 10 022 рубля для пенсионеров.

Величина прожиточного минимума пенсионера утверждается в каждом субъекте РФ для установления социальной доплаты к пенсии.

Напомним, в проекте бюджета ПФР на 2021–2023 годы запланировано повышение размера страховой пенсии выше прожиточного минимума.

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