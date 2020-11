Президент России Владимир Путин повысил в звании главу ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова. Данный указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Александр Мешков получил звание генерал-лейтенанта полиции. Генерал-майор Александр Мешков вступил на пост главы ГУ МВД по Свердловской области 17 сентября 2019 года после того, как был переведен из УМВД по Астраханской области. Предыдущее звание генерал-майора Мешков получил в ноябре 2018 года. Напомним, в июле Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» Нижнему Тагилу. Звание было присвоено также Екатеринбургу и еще 18 городам России. Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» Нижнему Тагилу

