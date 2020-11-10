Жена губернатора Куйвашева забыла заплатить налоги более чем на 60 тысяч рублей

В базе данных тюменских судебных приставов за супругой губернатора Свердловской области Натальей Куйвашевой числится долг по уплате налогов и сборов в 61 870 рублей 58 копеек.
Она является владелицей бутика элитных вин, ранее за ней числилась задолженность в девять тысяч рублей. Куйвашева погасила ее до того, как к ней явились приставы.
В 2019 году жена губернатора задекларировала доход более чем в 11,5 миллиона рублей. Помимо этого в ее собственности находится квартира в Москве, часть квартиры в Тюмени, а также три доли в помещениях алкомаркетов.
Напомним, свердловчанин погасил долг по алиментам после того, как судебные приставы арестовали его машину.