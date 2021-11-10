3 законопроекта по поддержке семей приняты парламентариями в Российской Федерации

Первый законопроект предполагает поправки в Трудовой кодекс РФ: теперь, родители, что воспитывают детей в одиночку, а также опекуны и люди с инвалидностью, смогут официально отказаться от рабочей командировки. Работодатель за это теперь не вправе уволить работника или лишить его зарплаты и премии, сообщает на своей странице в соцсети Анна Кузнецова — вице-спикер Государственной Думы ФС РФ.
Второй законопроект также касается изменений в Трудовом кодексе: работникам, которые ухаживают за родственниками с инвалидностью 1 группы, в любое удобное для них время предоставлять ежегодный дополнительный отпуск до 14 дней, без сохранения заработный платы.
И, наконец, третий законопроект касается социальной поддержки детей-сирот. В ФЗ о занятости населения будут внесены изменения, благодаря которым дети-сироты, которые во время учебы трудоустраивались или проходили производственную практику (без направления центра занятости), будут получать пособие по безработице и стипендию в размере средней ежемесячной зарплаты, как впервые признанные безработные.