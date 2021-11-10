Агрессивный молодняк и смертельная медуслуга: жизнь уральской провинции за сутки

К сожалению, новая коронавирусная реальность вносит коррективы во все. Так, медики в Серове провели осмотр больного с высокой температурой прямо на улице. У мужчины уже была температура 40 градусов, но врач заставила выйти его на улицу и на расстоянии осмотрела больного, рассказала его дочь. Пациента доставили в клинику с 80% поражением легких, где он через некоторое время скончался.