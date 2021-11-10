Агрессивный молодняк и смертельная медуслуга: жизнь уральской провинции за сутки

Смертельная медуслуга «по-серовски»
К сожалению, новая коронавирусная реальность вносит коррективы во все. Так, медики в Серове провели осмотр больного с высокой температурой прямо на улице. У мужчины уже была температура 40 градусов, но врач заставила выйти его на улицу и на расстоянии осмотрела больного, рассказала его дочь. Пациента доставили в клинику с 80% поражением легких, где он через некоторое время скончался.
Агрессивный молодняк вышел на «охоту» в Асбесте
Как рассказали очевидцы, тусующаяся компания подростков в районе «Прогресса» была нетрезвая. Что уж им там потом вдарило в голову — пары алкоголя или отсутствие мозга, но молодые люди зашли в подъезд дома по улице Войкого и зачем-то начали ломиться в квартиры. По итогам, у пенсионерки-инвалида они ломали дверную ручку и скрылись. Полиция уже ищет хулиганов, благо есть видеозапись.
Фотоконкурс в Кушве: а вы хорошо знаете свой город?
Кушвинцам предлагается принять участие в фотоконкурсе «По старым улочкам пройдусь» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Попробуйте и вы показать остальным красоту родных улочек, пейзажи, необычные городские локации. Все участники получат памятные грамоты, победителей ждут призы! Вся информация доступна в группе КДК в ВК. Успехов!
ДТП возрасту не помеха
Авария в Салде могла бы стать обычным происшествием — сколько их происходит каждый день. Но вот водитель одной из машин — 85-летний пенсионер. В результате ДТП была госпитализирована женщина-водитель другого пострадавшего авто. А дедушке остается пожелать крепкого здоровья — не каждый сможет в столь уважаемом возрасте управлять автомобилем.