Гран-при международного конкурса получили два коллектива Краснотурьинской хореографии

Гран-при международного конкурса получили два коллектива Краснотурьинской хореографии
Гран-при международного конкурса получили два коллектива Краснотурьинской хореографии
Сегодня, 22:51ОбществоФото: 1MI
Ансамбли «Импульс» и «Венец» из Краснотурьинска завоевали высшую награду Международного конкурса детского, юношеского и взрослого творчества «Осенняя фантазия».

Мероприятие состоялось 5 ноября в Екатеринбурге. Участникам поезда запомнилась достойной конкуренцией и яркими эмоциями. Руководителем ансамбля «Импульс» является Ирина Миннибаева, а руководителем ансамбля «Венец» — Юлия Киселева, сообщается в группе «Краснотурьинск LIVE» «ВКонтакте».

Напомним, в июле стало известно, что «Маленький театр» из Нижнего Тагила получил две награды за спектакль «То, кого вам приходится сильно любить» на международном фестивале современного театра, который проходил в Белгороде.

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