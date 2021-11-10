Из-за водителя-антипрививочника без автобуса остались школьники села под Тагилом

Водитель школьного автобуса, который возил детей из села Малая Лая и станции Лая в школу № 24 поселка Горноуральский, уволился из-за нежелания ставить прививку против коронавирусной инфекции. Редакция TagilCity.ru разбирается в ситуации.

Родители из села Малая Лая и станции Лая в Свердловской области сообщили в редакцию TagilCity.ru о возникшей проблеме с доставкой детей в школу № 24 в поселок Горноуральский. На поиск нового водителя может уйти 2 месяца. Я считаю, что лучшим решением было бы оставить прежнего непривитого водителя, пусть сидел бы там у себя за стеклом, кому мешает его непривитость. Он же ни с кем не контактирует,сказала редакции местная жительница Татьяна Важенина. Еще одним сюрпризом для родителей школьников стал внеочередной дистант и все по той же причине — детей некому возить в школу. Дистант у нас — это: скинули д. з. Я считаю, что о таких вещах надо было сообщить родителям заранее,рассказала редакции Важенина. Родители школьников из села Малая Лая и станции Лая просят оставить прежнего водителя, так как этот приказ (об увольнении) нарушает право детей начальной школы на доступное образование. Не у всех есть возможность самостоятельно добираться до школы из сёл. Всегда была отличная организация подвоза детей в школу, сопровождающий, который собирал всех детей после школы,сообщила также TagilCity.ru Важенина. В школе № 24 поселка Горноуральский подтвердили, что проблема действительно имеется. Там уточнили, что водитель был уволен 10 ноября и сейчас ему ищут замену. Сейчас я усиленно ищу водителя, с тремя организациями веду переговоры. Очень надеюсь, что мы найдем человека, но это будет очень продолжительное время: пока он пройдет медицинскую комиссию, пока тахограф оформим. Вот предыдущего водителя принимали — у нас только на тахограф 1,5 месяца ушло. Поэтому не знаю что делать. Водитель, который уволился, он профессионал, знает свое дело, таких людей единицы. Автобус у него всегда в порядке, дети к нему уважительно относятся.прокомментировала TagilCity.ru ситуацию с водителем директор школы № 24 поселка Горноуральский Татьяна Заостровных. Все остальные дети, которых родители могут привозить в школу, учатся очно. Мы будем следить за развитием событий.

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