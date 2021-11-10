Махонин: Строительство инфекционной больницы в Перми скоро начнется

В ходе своего прямого эфира губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что в ближайшем будущем планируют начать строить инфекционную больницу. Объект должны возвести к концу 2023 года.

По факту процесс строительства вот-вот начнется, отметил Махонин. Он добавил, что можно относиться к тем или иным решениям по-разному. Об этом пишет properm.ru. “Я тоже вижу в соцсетях: вот легковозводимая, значит всего 500 миллионов, но на самом деле не всего 500 миллионов, а несколько миллиардов рублей. По факту это 200–300 коек, при сегодняшнем уровне заболеваемости мы понимаем резерв, при том, что у нас шесть с половиной тысяч коек открыто. Все это понятно, но мы допроектировали, и фактически вот-вот начинается стройка”, - сообщил губернатор Пермского края. Махонин также рассказал, что выделен участок земли. Его выбрали с учетом того, чтобы медперсоналу было довольно удобно доезжать до места своей работы. Предполагается строительство в два этапа. Причем инфекционная больница предусмотрена не только под COVID-19 (а легковозводимые больницы - это, как правило, под коронавирус), но и заболевания всех видов. Договор на возведение больницы власти заключили с ООО “ЖБК-СТРОЙ” (Пермь). Фирма работает с 2011 года. Ее главным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. До этого “ЖБК-СТРОЙ” возвел новый корпус гимназии № 3 в Перми и здание школы в Лысьве. Инфекционную больницу в Перми построят в Индустриальном районе по адресу: Космонавта Леонова, 84. Земельный участок имеет площадь 64 тыс. кв. м. Там предусмотрят 232 койко-места, а также амбулаторно-диагностическое отделение на 80 посещений в смену. В больнице предусмотрят комплекс зданий, где разместят диагностическое и лечебное отделения, а также помещения административно-хозяйственного назначения и кафедру инфекционных болезней Пермского государственного медицинского университета. Кроме того, там появится своя инфраструктура, которая обеспечит автономное существование больницы и ее подразделений: центральный тепловой пункт, трансформаторная подстанция, станция обеззараживания сточных вод. Больницу возведут в два этапа. В рамках первого построят вспомогательный административно-хозяйственный корпус, второго - главный лечебный корпус с амбулаторно-консультативным отделением. Подрядчик обязан сдать объект в четвертом квартале 2023 года.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter