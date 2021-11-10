Минтранс: В России нет проблем с железной дорогой

С работой железнодорожного транспорта все в порядке — об этом глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев отчитался в ходе совещания у президента России Владимира Путина. Как сообщил министр транспорта, подвижного состава хватает для организации перевозок в порты Дальнего Востока.

На вопрос главы государства, хватает ли в настоящее время подвижного состава и локомотивов, министр транспорта ответил, что проблем с железной дорогой нет, сообщает kursdela.biz. Но зато он назвал серьезной проблемой нехватку судов в приморских портах, отметив, что ввиду высокого спроса фрахт подорожал в два с половиной раза. И теперь каботажные компании потеряли возможность находить дополнительные суда для компенсации нагрузок. Отмечается, что рост объема транзитных перевозок из Китая привел к загрузке дальневосточных портов товарами из азиатских стран. И здесь высока вероятность того, что пострадают Чукотка, Камчатка, Сахалинская и Магаданская области, эти товары могут надолго застрять в пути. Как сообщали РЖД, компания сотрудничает с портами в сфере снабжения грузами отдаленных регионов. По словам Савельева, груз приходит из Китая, Южной Кореи, Японии и других стран. Он перевозится по Транссибу в сторону Европы. Однако в настоящее время вопрос стоит о транспортировке груза в порты Дальнего Востока и дальнейшем развозе каботажными судами из владивостокского порта. Министр транспорта выразил уверенность, что этот вопрос будет благополучно разрешен.

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