Новые пошлины на зарубежные посылки ударят по кошельку россиян

Как сообщают корреспонденты информационного агентства tass.ru, дискуссия развернется на тему снижения порога при трансграничной торговле с 200 до 20 евро уже к 2024 году. Наряду с этим будет введена пошлина в размере одного евро для каждой посылки, стоимость которой ниже 20 евро.