Новые пошлины на зарубежные посылки ударят по кошельку россиян

Как сообщают корреспонденты информационного агентства tass.ru, дискуссия развернется на тему снижения порога при трансграничной торговле с 200 до 20 евро уже к 2024 году. Наряду с этим будет введена пошлина в размере одного евро для каждой посылки, стоимость которой ниже 20 евро.
В тексте доклада, подготовленного Научно-исследовательским финансовым институтом российского Минфина (НИФИ), говорится о международном опыте в части изменения беспошлинного порога. Из этого документа следует, что государств, повышающих указанный порог, на самом деле больше, нежели тех, власти которых предпочитают его снижать. К уменьшению прибегают преимущественно со следующими целями – нарастить налоговые поступления и обеспечить защиту внутренним рынкам.
Официальные представители Международной торговой палаты рекомендовали властям всех стран мира применение минимальной стоимости беспошлинного импорта на уровне 1000 американских долларов. Конкретный показатель рассчитывают при этом, основываясь на балансе между затратами на оценку и сбор таможенных пошлин с налогами и собираемыми доходами.
Из заявления Инны Рыковой, возглавляющей Центр отраслевой экономики НИФИ, следует, что никто не исключал риск сокращения таможенных сборов в том случае, если потребители предпочтут отказы от покупок в связи с упавшим таможенным порогом.
«А вот рост цены товара для потребителя может привести к снижению емкости рынка трансграничной электронной торговли», - предупредила эксперт.
Высокие пороги Рыкова назвала справедливыми для государств, которые не столь сильно, как Россия, ощущают на себе преобладание недорогой продукции.
Старший научный сотрудник Центра налоговой политики НИФИ Алексей Попов в свою очередь акцентировал внимание на том, что существенно сниженные таможенные пороги способны оказать влияние на общий объем трансграничной интернет-торговли в нашей стране. Особенно заметно это будет, по мнению специалиста, для жителей отдаленных субъектов, в которых подобные продажи являются нередко единственно возможными.