Сбербанк подготовил подарки бизнесу в честь “Зеленого дня”

Во время “Зеленого дня”, который Сбербанк традиционно проводит 11 и 12 ноября, клиентов финансового учреждения ждут особые подарки. Дело в том, что в этом году эта торжественная дата приурочена к 180-летию банка.

Отмечается, что руководство банка подготовило привлекательные и выгодные предложения по вкладам, сервисным услугам, кредитам, дебетовым картам и другим финансовым продуктам. По словам президента и председателя правления Сбербанка Германа Грефа, коллектив всегда стремится сделать день рождения банка запоминающимся и для клиентов, и для партнеров. Об этом сообщает newsnn.ru. Четыре года назад Сбер объявил, что 11 и 12 ноября будут считаться «Зеленым днем», то есть днем, когда банк дарит подарки своим клиентам. А в нынешнем году “Зеленый день” пришелся на 180-летие финансовой корпорации. И в честь этого дня Сбер запускает масштабную распродажу продуктов банка и объявляет о выгодных предложениях. В числе сюрпризов и подарков - уменьшение ставки для пользователей, взявших кредит более чем на 13 месяцев, а также отличные условия для тех, кто оформит кредитную СберКарту, особенно если это молодежная СберКарта. Приятные подарки ждут и корпоративных клиентов. В частности, в рамках «Зеленой недели», которая продлится с 11 по 17 ноября, юридические лица получат возможность бесплатно пользоваться некоторыми сервисами или им предложат дополнительные скидки. Предложение со сниженными скидками действует и для малого бизнеса - при пользовании кредитными продуктами. Для бизнесменов банк также подготовил предложение с повышенными ставками при размещении средств на некоторых депозитах.

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