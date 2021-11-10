Штраф «ковидной» свердловчанки по доносу соседки объяснили в суде

По словам сотрудников, женщина проживает не в частом, а в двухэтажном многоквартирном доме на улице Павлика Морозова. Перед происшествием она десять дней провела в изоляции, но потом все-таки вышла прогуляться. Женщину заметила соседка и обратилась в полицию, пишет Ура.ру.
Когда участковый прибыл на место, гражданка пряталась от него в кустах с мешком картошки,отметили в суде.
Сначала свердловчанка созналась участковому, что ей надоело сидеть дома, поэтому она решила погулять. В суде же она давала уже иные показания. Там же возникла история с собакой. В суде усомнились, что до происшествия животное десять дней могло сидеть голодное.
Напомним, суд установил, что свердловчанка «не выполнила мероприятия, направленные на „разрыв“ механизма передачи инфекции».