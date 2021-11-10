Слабовидящие пожаловались на ЭРВУ отечественного производства

Слабовидящие в России, в соответствии с законом, должны получать бесплатные электронные увеличители, на которые власти тратят миллионы. Чаще всего тендеры выигрывает компания «Круст» из Екатеринбурга, продукция которой не один раз подвергалась критике и называлась бесполезной.

Электронные ручные видеоувеличители (ЭРВУ) — это «электронная лупа» размером с мобильный телефон, позволяющая слабовидящим читать тексты, пишут newizv.ru. Как рассказал инвалид по зрению Сергей Алексеев, проживающий в Краснодарском крае, ему выдали средство технической реабилитации — ЭРВУ модели «Сокол», изготовленный екатеринбургской фирмой «Круст». По словам Сергея, качество картинки на данном устройстве крайне плохое. Кроме этого, имеются проблемы с батареей, которая заряжается в течение 12 часов, а работает примерно 90 минут. Краснодарец отметил, что не один раз хотел продать прибор, но он никого не заинтересовал. «В результате я отправился в наш детский пункт для слепых в Армавире и сказал им: заберите, пожалуйста, бесплатно этот „Сокол“, а они: не, нам не нужно!» — поделился Сергей. «Круст» — практически единственный отечественный производитель техники для людей со слабым зрением. Стоимость «Сокола» по документам составляет 35 тысяч рублей, при этом за меньшую сумму доступны более качественные ЭРВУ из Соединенных Штатов или Германии. Но государство не компенсирует денежные средства за приборы зарубежного производства, поэтому граждане вынуждены использовать «Сокол» либо искать иные способы для чтения текстов. Так, Сергей применяет как видеоувеличитель камеру на телефоне. Как отметил мужчина, проблемы есть и с другими видами техники от «Круста», в том числе с устройством, предназначенным для прослушивания звуковых книг, «Соло». «Там сложности с навигацией, прошивкой, а единственный плюс — нормальная батарея. В документах написано, что его стоимость составляет 16 тысяч. Но, как я думаю, 1,5-2 тысячи для прибора такого качества — красная цена», — пояснил он. По словам Сергея, на жалобы представители «Круста» отвечают, что у них все изготавливается в соответствии с ГОСТом. Как поделился слабовидящий из Нижегородской области Дмитрий Ольнев, ранее он использовал ЭРВУ «Визор» производства «Круста» и столкнулся с сильным дискомфортом в глазах вследствие перенапряжения. Ведущий российский эксперт по средствам техреабилитации Александр Пивень, проведя исследование, доказал, что частота обновления картинки у крустовского «Визора» составляет только 18 кадров в секунду. У других производителей он больше практически в три раза. Именно по этой причине и появляется сильное напряжение в глазах. Дмитрий рассказал, что он протестировал прибор американского производства, который оказался значительно комфортнее в использовании. Он считает, что слабовидящие в РФ должны иметь возможность при получении определенных гаджетов выбирать модель в рамках установленной суммы, чтобы не использовать продукцию компании, которая постоянно подвергается критике, но продолжает при этом выигрывать тендеры.

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