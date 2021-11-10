СМИ заподозрили в связи с криминалом «АгроМолл» в Ростовской области

В Ростовской области будут закрыты оптовые овощные рынки из-за антикоррупционного дела. Как считает следствие, при помощи нелегальных рынков ОПГ собирали «общак» на протяжении 20 лет.

9 ноября задержали главу преступной группы Карима Бабаева, намеревавшегося возобновить прежнюю схему, но уже с новыми юрлицами. Так, в Аксайском районе планируют открытие рынка «АгроМолл», его землей владеет ООО «Вертикаль», об учредителе которого данных почти нет. Как сообщает Rostovgazeta.ru, сам район отличился тем, что в нем оседает наибольшая доля денежных потоков из ростовской столицы. А в текущем году местная администрация там потеряла своего руководителя Виталия Борзенко. Он был главой района с 1994 года. Его арестовали по подозрению в коррупции — следователи считают, что под его покровительством местная преступная группировка возвела рынок рядом с трассой М-4 и 20 лет брала с бизнесменов проценты, шедшие в воровской общак. Схему Борзенко раскрыли только в этом году, но ранее земля в районе также была получена компанией «Вертикаль», в планах которой сейчас приступить к строительству там рынка «АгроМолл». Рассматривая проект рынка, следует обратить внимание, что в него планируется вложить свыше 2,5 млрд рублей. Но непонятно, каким образом намерены решать вопросы организации рынка, если на данный момент на площадке нет ни водопровода, ни современных овощехранилищ. При этом «АгроМолл» продолжают широко рекламировать, скрывая информацию о собственнике проекта. По бумагам владельцем земли является ООО «Вертикаль», учредителем данной компании выступает 30-летний житель Ростова-на-Дону Никита Денисов. Встает вопрос, по какой причине такой крупный и дорогой проект был доверен совершенно неизвестному человеку. В копилку названной выше теории можно отнести и нового главу рынка — Самира Ахмедова, которого связывают со скандалом вокруг компании «Ритм». Сейчас силовые структуры ведут расследование уголовного дела о муниципальном контракте стоимостью 94 млн рублей. Эти деньги компания «Ритм» освоила в рамках работ по благоустройству парка в Новочеркасске. По разным предположениям, Ахмедов может иметь связь с Парвизом Байрамовым, возможным фигурантом уголовного дела, начатого из-за грабежа бизнесмена, продававшего овощи. Вследствие закрытия привычных торговых площадок выросли цены на овощи, также это подкосило показатели продуктовой инфляции. «АгроМоллу» же фактически потребуется заменить работавшие ранее площадки, аккумулируя на себя огромный денежный поток с ликвидированных рынков. Как передают разные издания, в рамках уголовного дела об организации преступной группы 9 ноября были задержаны находящийся в международном розыске Карим Бабаев и два его сына. Следствие считает, что Бабаев являлся руководителем преступной банды, действовавшей на территории Аксайского района Ростовской области. В ее состав входил также бывший глава районной администрации Виталий Борзенко.

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