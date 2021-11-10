У 43 заболевших в санатории под Екатеринбургом детей обнаружены грипп и риновирусы

У 43 несовершеннолетних, которые заболели в санатории «Изоплит» в уральской столице, обнаружены возбудители гриппа А (H3N2), аденовирусы, риновирусы. Однако результаты материала персонала оказались отрицательными.

Как установили врачи, санаторий был переполнен. Вместо 120 человек там отдыхали 122 ребенка, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Также сотрудники одновременно совмещали работу в разных группах и лишь 76% детей были привиты от гриппа (необходимо 90%). Также во время выписки детей, имеющих признаки ОРВИ, врачи не передали данные в больницы по месту жительства. Теперь виновные лица будут привлечены к административной ответственности, а в адрес санатория выдано предписание об организации профилактических мероприятий. Информация ведомства гласит, 43 несовершеннолетних заболели в период с 3 по 7 ноября. На данный момент не выявлено новых случаев заболевания. Напомним, родители забрали детей из оздоровительного санатория за несколько дней до окончания смены из-за вспышки неизвестного заболевания. Смена должна была закончиться 8 ноября. Температура, кашель и одышка: дети массово заболели в санатории под Екатеринбургом

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