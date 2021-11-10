У 43 заболевших в санатории под Екатеринбургом детей обнаружены грипп и риновирусы

У 43 заболевших в санатории под Екатеринбургом детей обнаружены грипп и риновирусы
У 43 заболевших в санатории под Екатеринбургом детей обнаружены грипп и риновирусы
Сегодня, 20:37ОбществоФото: 1MI
У 43 несовершеннолетних, которые заболели в санатории «Изоплит» в уральской столице, обнаружены возбудители гриппа А (H3N2), аденовирусы, риновирусы. Однако результаты материала персонала оказались отрицательными.

Как установили врачи, санаторий был переполнен. Вместо 120 человек там отдыхали 122 ребенка, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Также сотрудники одновременно совмещали работу в разных группах и лишь 76% детей были привиты от гриппа (необходимо 90%). Также во время выписки детей, имеющих признаки ОРВИ, врачи не передали данные в больницы по месту жительства.

Теперь виновные лица будут привлечены к административной ответственности, а в адрес санатория выдано предписание об организации профилактических мероприятий.

Информация ведомства гласит, 43 несовершеннолетних заболели в период с 3 по 7 ноября. На данный момент не выявлено новых случаев заболевания.

Напомним, родители забрали детей из оздоровительного санатория за несколько дней до окончания смены из-за вспышки неизвестного заболевания. Смена должна была закончиться 8 ноября.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
детисанаторийвирусвирусыЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы