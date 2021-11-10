Владимир Колокольцев поздравил сотрудников органов внутренних дел с праздником

По словам Владимира Колокольцева, президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу и управленческий потенциал стражей порядка. Колокольцев отметил, что это является знаковым событием и итогом долгого труда, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Глава МВД России выступил с поздравительным словом для коллег, которые были удостоены государственных наград и знаков отличия. Также Колокольцев выделил отличников учебы организаций МВД и сотрудников, которые были признаны лучшими по профессии:
Нужно держать эту высокую планку, постоянно совершенствовать квалификацию, идти вперед к новым, еще более значимым результатам,заявил Министр.
Также на церемонии объявили победителей ведомственных конкурсов «Открытый взгляд» и «Доброе слово», лауреатов премий Министерства внутренних дел в пяти номинациях. В заключение Владимир Колокольцев пожелал коллегам здоровья, успехов в работе и благополучия в семьях.
Напомним, главный полицейский Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров также поздравил коллег с праздником. Он поблагодарил их за самоотверженность и преданность делу.