Владимир Колокольцев поздравил сотрудников органов внутренних дел с праздником

Владимир Колокольцев поздравил сотрудников органов внутренних дел с праздником

Владимир Колокольцев поздравил сотрудников органов внутренних дел с праздником

Сегодня, 19:45
Общество
Фото: скриншот видео с YouTube-канала "МВД Медиа"
Во время видеоконференцсвязи министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев поздравил сотрудника органов внутренних дел с профессиональным праздником.

По словам Владимира Колокольцева, президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу и управленческий потенциал стражей порядка. Колокольцев отметил, что это является знаковым событием и итогом долгого труда, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Глава МВД России выступил с поздравительным словом для коллег, которые были удостоены государственных наград и знаков отличия. Также Колокольцев выделил отличников учебы организаций МВД и сотрудников, которые были признаны лучшими по профессии:

Нужно держать эту высокую планку, постоянно совершенствовать квалификацию, идти вперед к новым, еще более значимым результатам,заявил Министр.

Также на церемонии объявили победителей ведомственных конкурсов «Открытый взгляд» и «Доброе слово», лауреатов премий Министерства внутренних дел в пяти номинациях. В заключение Владимир Колокольцев пожелал коллегам здоровья, успехов в работе и благополучия в семьях.

Видео:YouTube-канал "МВД Медиа"

Напомним, главный полицейский Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров также поздравил коллег с праздником. Он поблагодарил их за самоотверженность и преданность делу.

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