Выплаты, жилье и обучение: как в Нижнем Тагиле решают проблему дефицита медиков

Пусть это будет через 10 лет, когда ребенок выучится. Тем не менее, через этот срок мы уже будем иметь какую-то базу. К тому времени условия работы уже могут стать привлекательнее. Возможно, начнется участие в федеральных проектах, сказал Владислав Пинаев.