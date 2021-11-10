Выплаты, жилье и обучение: как в Нижнем Тагиле решают проблему дефицита медиков

Выплаты, жилье и обучение: как в Нижнем Тагиле решают проблему дефицита медиков
Выплаты, жилье и обучение: как в Нижнем Тагиле решают проблему дефицита медиков
Сегодня, 12:20ОбществоУльяна СавинаФото: 1MI
В Нижнем Тагиле не хватает 220 медиков. Редакция TagilCity.ru выяснила, какие меры предпринимает Минздрав Свердловской области для восполнения дефицита медкадров в Нижнем Тагиле. И какие условия труда ждут студентов после окончания медвузов.

Согласно отчету Центра занятости, медсестры (23 места) и врачи-терапевты (31) стали самыми востребованными специалистами в Нижнем Тагиле. Всего больницы города в конце октября заявили о нехватке 220 специалистов.

Лидерами по числу вакантных мест стали Горбольница № 4, Демидовская больница и Детская горбольница. В октябре в список самых востребованных специальностей, помимо терапевтов и медсестер, вошли анестезиологи-реаниматологи.

Из-за пандемии коронавируса количество пациентов растет, а больницы города приглашают медиков работать по совместительству во время отпусков.

Кадровый вопрос по-прежнему является острым для всех медицинских учреждений не только нашего города, но и страны в целом, находится на особом контроле в нашем учреждении и является приоритетным. Кадровая служба больницы ведет ежедневную работу по поиску и привлечению новых медицинских работников, сообщили редакции TagilCity.ru в Городской больнице № 1, перепрофилированной в ковидный госпиталь.

Возникает закономерный вопрос: как в регионе и Нижнем Тагиле решают проблему дефицита медиков? И какие условия труда ждут студентов, окончивших медицинские вузы и колледжи?

Медицинские классы для подготовки будущих медиков в Нижнем Тагиле

Подготовка медиков в Нижнем Тагиле начинается уже со школы. В июне этого года глава города Владислав Пинаев, ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Кофтун и главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников подписали соглашение о создании в школах города медицинских классов.

Развитие профильного обучения естественнонаучной направленности реализуется в рамках образовательного проекта «Медицинский класс». Его задача — подготовить выпускников школ к поступлению в медицинские вузы и колледжи.

В рамках проекта медицинские классы открыты в лицее № 39, школах № 64 и № 85 в Нижнем Тагиле. При успешной реализации программы медклассы откроют и в других образовательных учреждениях города.

Пусть это будет через 10 лет, когда ребенок выучится. Тем не менее, через этот срок мы уже будем иметь какую-то базу. К тому времени условия работы уже могут стать привлекательнее. Возможно, начнется участие в федеральных проектах, сказал Владислав Пинаев.

Программы для привлечения студентов-медиков в больницы Нижнего Тагила

В Свердловской области реализуются два направления для привлечения медиков в больницы. На государственном уровне разработана программа «Развитие здравоохранения Свердловской области». В нее включена подпрограмма № 6 «Кадровое обеспечение здравоохранения Свердловской области». Также реализуют проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами Свердловской области».

Таким образом, Минздрав региона предпринимает две меры: привлекает студентов-медиков в больницы города и оказывает меры соцподдержки работникам медучреждений.

Указанные задачи решаются как за счет дополнительной подготовки специалистов (увеличения числа обучающихся по программам ординатуры и программам среднего профессионального образования), так и путем совершенствования механизмов закрепления специалистов в отрасли, включая меры соцподдержки, сообщил редакции TagilCity.ru Минздрав региона.

Сейчас в Уральском государственном медицинском университете обучаются 157 будущих тагильских врачей. Все они в рамках целевого набора обязаны отработать в учреждениях города. 93 человека осваивают специальность «Лечебное дело», 64 — «Педиатрия».

В этом году в УГМУ поступили 22 студента из Нижнего Тагила. По окончании обучения в городские больницы придут 8 врачей и 14 педиатров. По программам ординатуры сейчас получают образование 14 человек.

Также выпускники школ могут поступить по целевому набору в филиал Свердловского областного колледжа в Нижнем Тагиле. Ежегодно образовательное учреждение выпускает медсестер и акушеров, лаборантов, фельдшеров и стоматологов.

В 2021 году медколледж выпустил 50 фельдшеров, которые работают в больницах Нижнего Тагила.

Меры соцподдержки в Тагиле для выпускников медвузов и для медиков

Выпускники медицинских вузов и колледжей при трудоустройстве получают единовременное пособие на обзаведение хозяйством. В сельской местности его размер составляет 50 тысяч рублей, в городе — 30 тысяч рублей.

Получить его молодой специалист может при соблюдении трех условий:

  1. Устроиться в медучреждения в год окончания обучения;
  2. Заключить с больницей договор на неопределенный срок или срочный договор на три года обязательной отработки;
  3. Не получать ранее других пособий на обзаведение хозяйством.

Также врачи и средний медицинский персонал могут участвовать в подпрограмме 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» госпрограммы «Реализация основных направлений госполитики в строительном комплексе Свердловской области».

Выпускники медвузов и колледжей, которые устроились на работу в сельские местности или малые города, могут получить выплату на строительство, покупку жилья или первоначальный взнос по ипотеке. Так, 70% от стоимости жилья получают медики, которые приехали работать и жить в населенных пунктах. 100% стоимости жилья покроют медработникам, приехавшим на постоянное место жительство в сельскую местность или малые города.

Таким образом, проводимые мероприятия по привлечению медицинских работников позволяют обеспечивать приток кадров как из образовательных организаций, так и врачей с опытом работы из других субъектов, сообщили редакции TagilCity.ru в Минздраве Свердловской области.

Средняя заработная плата медиков в Нижнем Тагиле

Средняя заработная плата врачей за 8 месяцев 2021 года составляет 85 тысяч рублей. Средний медперсонал получает 41 тысяч рублей, сообщили редакции TagilCity.ru в Минздраве региона.

Тагильчане в среднем получают 45 тысяч рублей. Таким образом, врачи получают практически в два раза больше. А зарплата младшего медперсонала меньше среднего заработка горожан на 4 тысячи рублей.

В больницах чаще всего не хватает терапевтов, медсестер и анестезиологов-реаниматологов. Согласно данным Центра занятости, больше всего получают терапевты Городской поликлиники № 4. Их зарплата варьируется от 60 до 65 тысяч рублей В горбольнице № 1 предлагают заработок от 29,9 тысяч до 80 тысяч рублей Демидовская больница обещает терапевтам 45 тысяч рублей в месяц. А вот меньше всех остальных получают врачи Городской поликлиники № 3: работодатель обещает ежемесячно 30 тысяч рублей.

Заработная плата анестезиологов-реаниматологов значительно больше среднего заработка по Тагилу. Самый высокий доход предлагает Горбольница № 1 на Вагонке. Согласно вакансии, специалист получает от 100 до 170 тысяч рублей. Детская городская больница указала зарплату в 89 тысяч рублей. Самый маленький заработок у анестезиологов-реаниматологов Горбольницы № 4 — от 20 до 50 тысяч рублей, Станции скорой помощи Нижнего Тагила — 45 тысяч рублей.

Медицинские сестры в Нижнем Тагиле получают от 14,7 тысяч до 47 тысяч рублей. Варьируется зарплата в зависимости от отделения, категории и квалификации сотрудника. Так, больше всего — 47 тысяч рублей получает операционная медсестра в Детской городской больнице. Наименьший заработок предлагает Городская поликлиника № 3 — 14 711 рублей. А в Демидовской больнице медсестры зарабатывают всего 20 тысяч рублей.

Власти делают многое, чтобы привлечь медиков в больницы города. С одной стороны — жилье и выплаты, с другой — бесплатное образование. И заработная плата врачей, согласно отчетам, выше среднего. Так почему медики уходят из больниц города, а молодые специалисты не хотят работать в медицинских учреждениях?

Редакция TagilCity.ru опросила врача скорой помощи, врача с многолетним опытом работы, бывшую заведующую одной из больниц города и выпускницу тагильского медколледжа.

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