Автоматизация предприятий Нижнего Тагила набирает обороты
10 декабря 2010, 13:26ОбществоОльга
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На Вагонке открылся магазин игрушек «БЕГЕМОТиК» - один из немногих полностью автоматизированных магазинов игрушек в Нижнем Тагиле.
В ассортименте магазина - развивающие игрушки для самых маленьких,интерактивные, радиоуправляемые игрушки, машинки, самолеты, куклы,товары для активных игр. А также настольные и развивающие игры для детейразных возрастов – от малышей до подростков.
Адрес магазина «БЕГЕМОТиК»:Ленинградский 95 (ост.»Отдых»), телефон: 92-70-71
Особенность магазина – автоматизированные процессы бухучета. В магазинепроизведено внедрение автоматизированного рабочего места кассира на«1С:Управление торговлей 8» с использованием торгового оборудования.Создана обработка по загрузке электронных накладных от поставщика.
Автоматизацию учета в Нижнем Тагиле проводит компания СУБКОНТО-официальный представитель фирмы «1С» (г.Москва).
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