Единороссы Нижнего Тагила обсудили послание Президента Федеральному Собранию

Члены рабочего президиума отметили, что документ имеет четкую социальную направленность. По итогам заседания политсовета принято решение разработать план мероприятий по реализации Послания Президента России Дмитрия Медведева Федеральному Собранию, отмечает пресс-служба администрации города.