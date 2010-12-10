Единороссы Нижнего Тагила обсудили послание Президента Федеральному Собранию
10 декабря 2010, 17:03ОбществоАнка
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На политсовете нижнетагильского отделения партии «Единая Россия» обсуждали ежегодное послание Президента России Дмитрия Медведева Федеральному Собранию.
Члены рабочего президиума отметили, что документ имеет четкую социальную направленность. По итогам заседания политсовета принято решение разработать план мероприятий по реализации Послания Президента России Дмитрия Медведева Федеральному Собранию, отмечает пресс-служба администрации города.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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