Музыканты «Чайфа» награждены за заслуги перед Свердловской областью
10 декабря 2010, 08:20ОбществоОльга
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Губернатор Свердловской области Александр Мишарин подписал указ о награждении музыкантов легендарной рок-группы «Чайф» знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
Музыканты «Чайфа» известнысвоей активной гражданской позицией.ВладимирШахрин и Владимир Бегунов всегда принимают участие в мероприятиях,посвященных сохранению архитектурного облика Екатеринбурга. В 2009 годуони стали инициаторами акции «Поминки по старому городу» на месте сносастаринного особняка Ярутина, пишет «УралПолит.Ru».
Напомним, музыканты приняли участие и в деле руководителянижнетагильского филиала «Города без наркотиков» Егора Бычкова. ВладимирШахрин поднял эту тему на встрече с президентом Дмитрием Медведевым.
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