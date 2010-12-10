Музыканты «Чайфа» награждены за заслуги перед Свердловской областью

Музыканты «Чайфа» известнысвоей активной гражданской позицией.ВладимирШахрин и Владимир Бегунов всегда принимают участие в мероприятиях,посвященных сохранению архитектурного облика Екатеринбурга. В 2009 годуони стали инициаторами акции «Поминки по старому городу» на месте сносастаринного особняка Ярутина, пишет «УралПолит.Ru».