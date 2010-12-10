Огромная лужа тормозит дорожное движение в Алтайском микрорайоне
10 декабря 2010, 09:09Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Лужа на дороге регулярно появляется в районе 23-его дома по улице Алтайской.
Обычно водители объезжают лужу, но в этот раз она заняла почти всюдорогу.В итоге один из въездов на Вагонку заблокирован: машиныразворачиваются и едут по другой дороге.
«В начале года на этом месте разлилась лужа, потом она замерзла. Поэтому катку пытались ездить машины. Ездить по этой дороге бывает простоопасно!», - рассказала Александра, жительница алтайского микрорайона.
В отделе дорожного хозяйства городской администрации нам сообщили, что в данноевремя на месте аварии ведут работы специалисты, причины появления воды надороге устанавливаются. В администрации Дзержинского районакомментировать ситуацию отказались.
Новость сообщила Александра Васильева в рамках проекта «Расскажи всем!».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей