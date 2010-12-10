Огромная лужа тормозит дорожное движение в Алтайском микрорайоне

Обычно водители объезжают лужу, но в этот раз она заняла почти всюдорогу.В итоге один из въездов на Вагонку заблокирован: машиныразворачиваются и едут по другой дороге.

«В начале года на этом месте разлилась лужа, потом она замерзла. Поэтому катку пытались ездить машины. Ездить по этой дороге бывает простоопасно!», - рассказала Александра, жительница алтайского микрорайона.

В отделе дорожного хозяйства городской администрации нам сообщили, что в данноевремя на месте аварии ведут работы специалисты, причины появления воды надороге устанавливаются. В администрации Дзержинского районакомментировать ситуацию отказались.

Новость сообщила Александра Васильева в рамках проекта «Расскажи всем!».