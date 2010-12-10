Покупка сумки для ноутбука

Будь ноутбук в сумке, он бы наверняка «выжил». Как-то так сложилось у нас, что на сумках принято немного экономить. Зачастую многие скорее готовы потратить пару лишних тысяч рублей на более шустрый и быстрый процессор, хорошую плашку памяти, переплатить за красивый дизайн и даже бренд в конце концов.

То есть иногда получается, что никаких «лишних пару тысяч рублей» будто бы у человека и нет вовсе. Какая уж тут специальная сумка, если на достойную конфигурацию железа не хватает. Вспоминают многие люди о столь очевидной и простой , казалось бы, вещи только лишь в тот момент, когда приспичит свой ноутбук куда-нибудь перевезти, а у них под рукой нет ничего лучше, чем банальная заводская картонная коробка со старыми скрипучими пенопластовыми вставками.

Производителям компьютерной техники уже давно пора добавить в инструкции к современным ноутбукам что-нибудь вроде такого пункта - «транспортировать только лишь в специальной сумке», желательно действительно прочной и защищенной.

Ноутбук, как известно, вещица довольно хрупкая и слаба, с кучей слабых мест — в основном ЖК-дисплей, страдает и жесткий диск с важной информацией и так далее. Да что там бумажные инструкции, хорошо было бы, если каждый современный производитель снабжал новые свои устройства хорошими и добротными сумками.