Самая длинная частная яхта в мире отправилась в плавание

Длина судна под названием «Эклипс» составляет 162 метра. На нем есть бассейн, кинотеатр, зал для танцев и гараж для 20 водных мотоциклов. Строительство яхты было закончено еще в прошлом году, но все это время судостроительная компания и заказчик не могли договориться о цене. По мнению экспертов, окончательная стоимость судна - около 340 миллионов евро, сообщает телеканал «Россия-24».