Самая длинная частная яхта в мире отправилась в плавание
10 декабря 2010, 15:55ОбществоАнка
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Куда направляется судно, пока неизвестно. По информации агентства «Рейтер», яхта построена по заказу российского предпринимателя Романа Абрамовича.
Длина судна под названием «Эклипс» составляет 162 метра. На нем есть бассейн, кинотеатр, зал для танцев и гараж для 20 водных мотоциклов. Строительство яхты было закончено еще в прошлом году, но все это время судостроительная компания и заказчик не могли договориться о цене. По мнению экспертов, окончательная стоимость судна - около 340 миллионов евро, сообщает телеканал «Россия-24».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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