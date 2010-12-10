Снегопады в Нижнем Тагиле прекратятся, и установится теплая погода
10 декабря 2010, 15:19ОбществоАнка
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Свердловские синоптики обещают теплую и малоснежную погоду на предстоящие выходные и начало следующей недели.
«Будет комфортная погодас температурой ночью минус 5-10 градусов, днем - минус 2-7 градусов, это на 5 градусов выше климатической нормы. Осадков почти не будет», - сообщила агентству Интерфакс главный синоптик свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко. Она добавила, что циклон «Моника», пришедший с запада в европейскую часть страны, Свердловской области не угрожает, «он уйдет в сторону Белого моря».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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