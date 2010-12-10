Снегопады в Нижнем Тагиле прекратятся, и установится теплая погода

«Будет комфортная погодас температурой ночью минус 5-10 градусов, днем - минус 2-7 градусов, это на 5 градусов выше климатической нормы. Осадков почти не будет», - сообщила агентству Интерфакс главный синоптик свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко. Она добавила, что циклон «Моника», пришедший с запада в европейскую часть страны, Свердловской области не угрожает, «он уйдет в сторону Белого моря».