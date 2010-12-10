Средняя зарплата в Свердловской области составляет 20 тысяч рублей
10 декабря 2010, 11:49ОбществоОльга
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Среднемесячная заработная плата в Свердловской области в январе-сентябре на крупных и средних предприятиях составила 20043 рубля. Об этом сообщается в отчете регионального министерства экономики и труда.
Первое место по уровню заработной платы в регионе с большим отрывомдержит городской округ Пелым - 30976 рублей. На втором месте Рефтинский -26177 рублей. Столица региона — на третьем месте с показателем 25106рублей. Замыкают пятерку лидеров Заречный (25062 рубля) и Верхняя Пышма(24806), сообщает «УралПолит.Ru».
Среднеобластной уровень заработная плата превышает в 7 муниципальныхобразованиях. При этом среднюю зарплату в диапазоне от 10 до 15 тысячрублей получают жители 35 муниципальных образований, от 15 до 25 тысячрублей - в 25 муниципальных образованиях.
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