Средняя зарплата в Свердловской области составляет 20 тысяч рублей

Первое место по уровню заработной платы в регионе с большим отрывомдержит городской округ Пелым - 30976 рублей. На втором месте Рефтинский -26177 рублей. Столица региона — на третьем месте с показателем 25106рублей. Замыкают пятерку лидеров Заречный (25062 рубля) и Верхняя Пышма(24806), сообщает « УралПолит.Ru ».

Среднеобластной уровень заработная плата превышает в 7 муниципальныхобразованиях. При этом среднюю зарплату в диапазоне от 10 до 15 тысячрублей получают жители 35 муниципальных образований, от 15 до 25 тысячрублей - в 25 муниципальных образованиях.