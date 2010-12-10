Свердловского замминистра призвали в армию

В министерстве отмечают, что Зайцев, являясь гражданином России, цитата: «также как и все честные люди, отдаст свой долг служению Родине». «Для министерства, в настоящий момент призыв одного из основных специалистов – идеолога и руководителя направления реализации проектов, тяжелое испытание. Тем не менее, уверены, что команда министерства справится с поставленными задачами», - говорится в сообщении министерства.