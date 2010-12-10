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Тагильская модель вернулась с всероссийского конкурса красоты «Мисс Студенчество России 2010»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильская модель вернулась с всероссийского конкурса красоты «Мисс Студенчество России 2010»

10 декабря 2010, 15:03Общество
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