Тагильская модель вернулась с всероссийского конкурса красоты «Мисс Студенчество России 2010»
10 декабря 2010, 15:03Общество
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Екатерина Нурдинова, модель Diamond, вернулась с ежегодного всероссийского конкурса красоты «Мисс Студенчество России 2010». Уральскую красавицу наградили титулом «Мисс Оригинальность».
Конкурс проходил в Ставрополе с 23 по 27 ноября. В финале принималиучастие по одной девушке из каждого субъекта Российской Федерации.Уральский Регион представила Екатерина.
Конкурс «Мисс Студенчество России 2010» ежегодно проводится приподдержке государственных, общественных и творческих организаций,средств массовой информации и общероссийских программ Российского СоюзаМолодёжи «Молодежная карта EURO<26», «Российская студенческая весна» и«Студенческое самоуправление».
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