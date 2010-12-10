В Нижнем Тагиле для расчистки тротуаров не хватает рук
10 декабря 2010, 17:12ОбществоАнка
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С уборкой от снега пешеходных дорожек в Нижнем Тагиле сложилась проблемная ситуация, констатирует госинспектор отделения дорожной инспекции и организации дорожного движения нижнетагильской ГИБДД Алексей Соловьёв.
Но, к сожалению, пока приступить к расчистке тротуаров дорожники не могут – не хватает техники и свободных рук. Не менее плачевно обстоят дела со створами пешеходных переходов. Грейдеры, проходя по дороге, засыпают снегом сходы с тротуаров. Почему их потом не расчищают в ручную – вопрос к самим дорожникам. Пока что инспекторы контролировать этот момент не могут. Во время режима ЧС они обязаны помогать бригадам, расчищающим дороги. Но как только режим снимут, они вернутся к своим надзорным функциям. И привлекут к ответственности нерадивых руководителей предприятий, обещает Алексей Соловьёв.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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