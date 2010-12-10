В Нижний Тагил привезли главную елку города

Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в нижнетагильском лесхозе, ель срубили в районе Николо-Павловского. Лесничие сделали все возможное, что бы при транспортировке главное украшение ледового городка не осыпалось. В этом году высота новогодней ели 22 метра, в прошлом году театральную площадь украшала ель на один метр больше. В ближайшие дни хвойную красавицу установят и закрепят.