В Нижний Тагил привезли главную елку города
10 декабря 2010, 17:09ОбществоАнка
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На Театральную площадь доставили главную елку города.
Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в нижнетагильском лесхозе, ель срубили в районе Николо-Павловского. Лесничие сделали все возможное, что бы при транспортировке главное украшение ледового городка не осыпалось. В этом году высота новогодней ели 22 метра, в прошлом году театральную площадь украшала ель на один метр больше. В ближайшие дни хвойную красавицу установят и закрепят.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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