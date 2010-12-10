В Серове под колесами грейдера погиб мальчик

Как сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД, трагедияпроизошла днем 9 декабря. Школьники 9-ти и 13 лет решили прокатиться нагрейдере, убиравшем снег, и зацепились за него по обеим сторонам.

«Несчастный случай произошел неожиданно. 13-летний подросток решил, чтомашина поедет вперед, как вдруг водитель грейдера начал сдавать назад.Он попросту не ожидал такого маневра, его руки отцепились, и он угодилпрямо под заднее правое колесо снегоуборочной техники. Второй ребенок, ксчастью, не пострадал», – отметили в ГИБДД.