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В Серове под колесами грейдера погиб мальчик
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Серове под колесами грейдера погиб мальчик

10 декабря 2010, 21:08ОбществоОльга
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