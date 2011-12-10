Депутат Верховной рады Украина хотел протащить на заседание корову (видео)
8 декабря внефракционный депутат Верховной Рады Олег Ляшко попытался провести в здание парламента корову, сообщает УНИАН. Ему помешали бойцы спецназа, стоящие в оцеплении.
Корову по имени Карина, как сообщает «Украинская правда», парламентарию подарили участники проходящего возле Рады митинга. Они протестуют против принятия закона о земельном рынке.
Ляшко, ранее поддержавший протесты против аграрной политики властей, попросил сотрудников силовых структур из оцепления пропустить его вместе с животным. «Пропустите меня! Я - народный депутат Олег Ляшко. Это моя корова», - цитируют его «Украинские новости».
Не добившись желаемого, депутат был вынужден отвести корову обратно к машине, на которой ее привезли к парламенту. Когда животное вели обратно, его также сопровождали депутат Иван Заец и сотрудники милиции.
Видеозаписи произошедшего можно посмотреть здесь.
Недавно депутат Ляшко, выражая в Раде свой протест против законопроекта о продаже сельхозугодий, демонстративно целовал землю (которую специально принес с собой в торбе). Это произошло в ходе обращения парламентария к министру аграрной политики Николаю Присяжнюку. "Господин министр, когда Вы в последний раз босыми ногами ходили по этой земле, когда Вы в последний раз нюхали ее (при этом Ляшко понюхал землю), когда Вы в последний раз целовали ее (при этом он поцеловал землю в ладонях), - никогда", - передает его выступление ТСН.
Олег Ляшко в прошлом был депутатом фракции БЮТ. Однако осенью 2010 года его выгнали оттуда. Это произошло на фоне громкого скандала (появления на YouTube видеозаписей допроса 17-летней давности, на котором молодой Ляшко признается в гомосексуальной связи с неким высокопоставленным Борей). Позднее Ляшко возглавил Радикальную партию и заявил о намерении участвовать в предстоящих парламентских выборах.