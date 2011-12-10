Депутат Верховной рады Украина хотел протащить на заседание корову (видео)

Корову по имени Карина, как сообщает «Украинская правда», парламентарию подарили участники проходящего возле Рады митинга. Они протестуют против принятия закона о земельном рынке.

Ляшко, ранее поддержавший протесты против аграрной политики властей, попросил сотрудников силовых структур из оцепления пропустить его вместе с животным. «Пропустите меня! Я - народный депутат Олег Ляшко. Это моя корова», - цитируют его «Украинские новости».

Не добившись желаемого, депутат был вынужден отвести корову обратно к машине, на которой ее привезли к парламенту. Когда животное вели обратно, его также сопровождали депутат Иван Заец и сотрудники милиции.

Видеозаписи произошедшего можно посмотреть здесь.

Недавно депутат Ляшко, выражая в Раде свой протест против законопроекта о продаже сельхозугодий, демонстративно целовал землю (которую специально принес с собой в торбе). Это произошло в ходе обращения парламентария к министру аграрной политики Николаю Присяжнюку. "Господин министр, когда Вы в последний раз босыми ногами ходили по этой земле, когда Вы в последний раз нюхали ее (при этом Ляшко понюхал землю), когда Вы в последний раз целовали ее (при этом он поцеловал землю в ладонях), - никогда", - передает его выступление ТСН.