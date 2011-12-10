Строить или реконструировать? Судьбу детских садов Нижнего Тагила обсуждают в муниципалитете
Как сообщает пресс-служба муниципалитета, в этом году впервые за последние 12 лет начато и уже практически завершено строительство детского сада на 130 мест в микрорайоне Муринские пруды.
Стоимость объекта 87 миллионов рублей. Восстановление и строительство детских садов осуществляется на условиях софинансирования из областного и местного бюджетов. Задача на ближайшие два года – открыть шесть садиков. Что выгоднее и целесообразнее – проводить реконструкцию старых или строить новые здания, решают в администрации города.
Накануне мэр Валентина Исаеварассмотрела предложение екатеринбургского проектно-конструкторского управления по строительству детских садов с бассейном. Учреждения, соответствующие всем современным требованиям и санитарным нормам, могут быть рассчитаны более чем на 200 мест. Глава города дала специалистам управления образования две недели на то, чтобы детально изучить вопрос, побывать в уже действующих садиках, определить стоимость.
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