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Строить или реконструировать? Судьбу детских садов Нижнего Тагила обсуждают в муниципалитете
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Строить или реконструировать? Судьбу детских садов Нижнего Тагила обсуждают в муниципалитете

10 декабря 2011, 11:00ОбществоВалерия Лошкарева
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