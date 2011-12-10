Жители Свердловской области могут наблюдать полное лунное затмение

Затмение от начала и до конца смогут увидеть жители Азии, Австралии,северо-западных регионов Северной Америки. В европейской части Россиизатмение будет видно после заката, когда уже начнется его полная фаза.

Полной фазы, когда земная тень целиком закроет лунный диск, затмениедостигнет в 18.06 мск. Полная фаза продлится 51 минуту. Полностью Лунавыйдет из земной полутени в 21.30 мск.