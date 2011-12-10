Жители Свердловской области могут наблюдать полное лунное затмение
10 декабря 2011, 20:32ОбществоОльга
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Полное лунное затмение — второе и последнее в 2011 году — началось в субботу в 15.33 мск, когда Луна коснулась полутени Земли.
Затмение от начала и до конца смогут увидеть жители Азии, Австралии,северо-западных регионов Северной Америки. В европейской части Россиизатмение будет видно после заката, когда уже начнется его полная фаза.
Полной фазы, когда земная тень целиком закроет лунный диск, затмениедостигнет в 18.06 мск. Полная фаза продлится 51 минуту. Полностью Лунавыйдет из земной полутени в 21.30 мск.
С момента входа в полутень Луна постепенно начинает «заливаться кровью»,краснеть. Это явление связано с тем, что солнечные лучи, проходя черезслои земной атмосферы, преломляются, как сквозь призму. Большая частькоротковолнового голубого и синего излучения поглощается, а длинныекрасные и оранжевые проходят — они-то и окрашивают Лунув багрово-красный цвет.
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