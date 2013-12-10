Интранет-портал ПРОМКО стал дипломантом национального конкурса «Серебряные нити»
Внутренний ресурс компании отмечен дипломом оргкомитета и большого экспертного совета в специальной номинации «Удачные решения бизнес-задач».
Внутренний ресурс компании отмечен дипломом оргкомитета и большого экспертного совета в специальной номинации «Удачные решения бизнес-задач».
Работа по внедрению корпоративного портала ОАО «ПРОМКО» началась в конце 2009 года. Основной задачей было объединение территориально разрозненных подразделений в единое информационное пространство, что облегчало решение многих задач. Кроме этого, корпоративный портал изначально был призван стать внутренним информационным ресурсом.
Активное использование интранет-портала началось уже в феврале 2010 года, первоначально число пользователей не превышало 30 человек.
Сегодня внутренний информационный ресурс нашей компании активно используют около 150 сотрудников. В рамках портала созданы и работают порядка двадцати рабочих групп. На главной странице публикуются новости и объявления, цитаты дня, дни рождения промковцев, проводятся опросы. В ближайшее время планируется освоить несколько новых направлений функционала, предусмотренного программным продуктом.
Справка:
Национальный конкурс «Серебряные нити» проводится ежегодно среди наиболее успешных медиа. В этом году в нем приняло участие 80 компаний и организаций России и Украины. Они представили 114 медийных ресурсов: корпоративные интернет-порталы и сайты, газеты, журналы, теле- и радиопрограммы, а также спецпроекты. Подведение итогов конкурса состоялось в Москве на VIII Национальной Конференции корпоративных медиа «Серебряные нити 2013».