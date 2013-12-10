Интранет-портал ПРОМКО стал дипломантом национального конкурса «Серебряные нити»

Внутренний ресурс компании отмечен дипломом оргкомитета и большого экспертного совета в специальной номинации «Удачные решения бизнес-задач».

Работа по внедрению корпоративного портала ОАО «ПРОМКО» началась в конце 2009 года. Основной задачей было объединение территориально разрозненных подразделений в единое информационное пространство, что облегчало решение многих задач. Кроме этого, корпоративный портал изначально был призван стать внутренним информационным ресурсом.

Активное использование интранет-портала началось уже в феврале 2010 года, первоначально число пользователей не превышало 30 человек.

Сегодня внутренний информационный ресурс нашей компании активно используют около 150 сотрудников. В рамках портала созданы и работают порядка двадцати рабочих групп. На главной странице публикуются новости и объявления, цитаты дня, дни рождения промковцев, проводятся опросы. В ближайшее время планируется освоить несколько новых направлений функционала, предусмотренного программным продуктом.

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