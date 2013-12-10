Норовирус «пробирается» в детские сады Нижнего Тагила: родители бьют тревогу

Там эпидемия, но все скрывается, родители даже написали в СЭС, чтобы провели проверку. Руководство на контакт не идет. Мы платим по 12 тысяч в месяц, и такое отношение!

Для того чтобы разобраться в ситуации, TagilCity.ru связался с директором центра «Гений» Татьяной Баландиной. Как выяснилось, ситуация с кишечным расстройством у детей возникла в четверг. Причем о проблеме сообщили несколько родителей одной из групп, а из персонала на самочувствие никто не жаловался.

Стоит отметить, что сейчас из-за затяжной осени по всему городу ходит норовирус, «подхватить» который можно где угодно, ведь он передается от человека к человеку через пищу, питье, воздушно-капельным путем именно в инкубационный период, когда не наблюдается каких-либо симптомов болезни. Затем приблизительно трое суток больной мучается рвотой, диареей, после чего все проходит. В период ярко выраженной болезни стоит заботиться о том, чтобы защитить организм от обезвоживания.

У нас суп варится в одной большой кастрюле – если бы что-то было, заболели бы все. Это не отравление, это норовирус, и подхватили его вне стен садика. У многих в семьях есть дети постарше, кто ходит в школу, у кого-то в семье могут заболеть взрослые и передать ребенку. Родители, конечно, на эмоциях, но у нас ни разу еще не было карантина, даже по ветрянке. Каждый день берутся пробы пищи, проба убирается в холодильник на три дня, чтобы в случае инцидента или проверки предоставить для анализа.

Самое интересное, по словам Татьяны Владимировны, половина из тех, кто говорил об эпидемии, в понедельник утром привели детей в садик, и дети здоровы. А те, кто решил сходить ко врачу, ждут результаты анализов.

Тем не менее, стоит вернуться к заявлению о проверке в СЭС. Как рассказал TagilCity.ru родитель, в садик вызывали специалистов санитарно-эпидемиологической службы, но когда эксперты появились, то даже не прошли внутрь, а развернулись и тут же уехали. Со стороны создалось впечатление, что руководство попросту не пустило службу. Этот момент мы тоже уточнили у Татьяны Владимировны:

СЭС действительно приезжала для проверки, только они должны были попасть в «Гений» на Космонавтов, но по ошибке приехали к нам. Мы объяснили это, и специалисты поехали на место. Там им провели экскурсию, все показали, и претензий не возникло.

Складывается впечатление, что в садике, действительно нет эпидемии, а родители оказались напуганы из-за участившихся в последнее время случаев кишечных расстройств у детей по всему городу. Отметим, в ряде садиков Нижнего Тагила в группах карантин, дети не могут посещать образовательные учреждения. С другой стороны, когда ты видишь, как плохо твоему ребенку, когда его рвет и тут же идет понос, не до любезностей. Как бы то ни было, садик никого не обманывает, а родителям следует с двойной ответственностью соблюдать гигиенические правила, следить за детьми максимально внимательно, как можно чаще проводить уборку.

Норовирус может прийти откуда угодно, но если заражение пойдет конкретно из детского сада, будут приняты все меры по устранению заразы.

Кроме того, руководство центра предоставило факты ситуации в группе «Звездочки» по адресу Дружинина, 76 на 10 декабря:

Исполнительный директор Татьяна Николаевна Киселькова решает вопросы с родителями лично ежедневно.