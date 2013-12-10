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Новогодняя акция в Авто-Лидер-Запад: топливная карта и комплект зимних шин в подарок, а также розыгрыш туристической путевки!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новогодняя акция в Авто-Лидер-Запад: топливная карта и комплект зимних шин в подарок, а также розыгрыш туристической путевки!

10 декабря 2013, 09:00ОбществоПавел Сидоренко
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