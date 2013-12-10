Новогодняя акция в Авто-Лидер-Запад: топливная карта и комплект зимних шин в подарок, а также розыгрыш туристической путевки!
С 16 ноября по 31 декабря в автоцентре Авто-Лидер-Запад пройдет акция «Зимняя резина и топливные карты в подарок». В рамках акции, приобретая автомобиль марки Lifan - в подарок вы получаете топливную карту или комплект зимних шин в подарок!*
Кроме того, все, кто купил автомобиль Lifan в период с 16 ноября по 31 декабря – участвуют в розыгрыше туристической путевки в Китай.**
В автоцентре Авто-Лидер-Запад марка Lifan представлена моделями Lifan Solano, Lifan Smily, Lifan X60.
Lifan Solano
Автомобиль Лифан Солано / Lifan Solano — доступная версия седана, который отлично подойдет как для деловых поездок, так и для семейных путешествий. Данная модель прекрасно сочетает в себе универсальность городского автомобиля и передовой дизайн с невероятной функциональностью.
В автоцентре Авто-Лидер-Запад – цена от 409 000 рублей.***
Lifan Smily
LIFAN Smily – мини пятидверный хетчбэк в новом классическом стиле. Этот автомобиль - превосходная аннотация нового классицизма. Его утонченность, быстроходность, классическая броская элегантность и неотразимый шарм придутся по душе молодым и энергичным.
В автоцентре Авто-Лидер-Запад – цена от 289 000 рублей.***
Lifan X60
Lifan X60 – это стильный городской кроссовер, со всеми достоинствами современного автомобиля. Автомобиль Lifan x60 входит в число лучших моделей из всей серии, поскольку является экономичным в эксплуатации и обслуживании, а также доступным в ценовом аспекте.
В автоцентре Авто-Лидер-Запад – цена от 534 900 рублей.***
*Имеются ограничения. Подробности на сайте и у продавцов-консультантов.
**Правила розыгрыша на сайте
***Указана минимальная цена, исходя из объема двигателя и комплектации. Цены действительны на 10.12.2013.
«Авто-Лидер-Запад»
Ул. Ветеринарная, 9
(343) 216-60-02