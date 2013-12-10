Получи два билета на концерт легендарного шансонье Александра Новикова!

Кстати, приезд гостя такой величины не случаен. Дело в том, что совсем скоро 15-летний юбилей будет отмечать радиостанция «Шансон» в Нижнем Тагиле. С 1998 года на волне 101FM в приемниках, в машинах, в квартирах, из окон… И, конечно, праздник, это всегда подарки – вы можете получить 2 билета на концерт, если в комментариях к публикации от всего сердца поздравите любимую радиостанцию! Не забудьте оставить почту для обратной связи, или попросту зарегистрируйтесь на сайте TagilCity.ru.

Кстати, к праздничной дате радиостанция приготовила массу сюрпризов для слушателей. Уже вовсю идут «Юбилейные пятнашки» с розыгрышем денежных призов, 16 декабря состоится футбольный турнир между командами «Радио Шансон» и ТРК «Телекон», а также радио «Экофонд» и Нижнетагильского драматического театра им. Мамина-Сибиряка. Спортивное состязание обещает стать доброй традицией! И еще, с декабря любители радиостанции могут поймать волну в интернете – начало вещанию уже положено. В общем, поздравляйте «Радио Шансон» и получайте приз! Победитель будет определен в понедельник, 16 декабря, коллективом радиостанции. И помните:

Песни, звучащие на «Радио Шансон» - это песни нашей души.

Ура, определился победитель конкурса! Два билета на концерт Александра Новикова получает пользователь с ником Дипси! Для предоставления информации о том, как можно забрать билеты, мы свяжемся с вами в ближайшее время!