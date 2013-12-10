Тагильчане, поздравляйте своих близких с Новым Годом на TagilCity.ru!

Много событий произошло за год Змеи, многое позади, и всегда с нами те, кто поддерживает нас, любит и ценит. Именно этим людям вы, пользователи нашего портала, можете сказать добрые слова поздравления во всеуслышание – на TagilCity.ru !

Для этого присылайте фотографию вашего человека, информацию о том, кем он вам приходится, и ваш текст поздравления - на почту pressa@tagilcity.ru. Отметим, что все поздравления будут публиковаться с 16 декабря включительно, а затем – по мере поступления. В понедельник, кстати, на сайте появится традиционный новогодний раздел, где будет много тематических рубрик. Поднимите настроение себе и своему близкому человеку, может быть даже не одному, – ведь это так просто!