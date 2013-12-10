Встречаем зиму вместе с NISSAN и автоцентром КОНКОРД! 15 декабря, воскресенье, гора «Белая», с 13:00

В воскресенье, 15 декабря мы ждем всех желающих на горе "Белая" на праздник драйва и инноваций! Давайте вырвемся из города, ради настоящих ощущений!

С 13:00 тест-драйв автомобилей Nissan, угощения с горячим чаем, сюрпризы, подарки и специальные предложения.

Уже сейчас вы можете ознакомиться со списком автомобилей, участвующих в мероприятии:

Созданный специально для наших суровых условий новый NISSAN ALMERA. Элегантный и современный седан бизнес-класса NISSAN TEANA. Премьера! Неудержимый драйв вместе с новым NISSAN JUKE NISMO. Еще больше пространства в мощном и стильном кроссовере NISSAN QASHQAI+2. Благородный и элегантный кроссовер NISSAN MURANO. Надежный, комфортный и безопасный внедорожник NISSAN X-TRAIL. Мужественный и вместительный NISSAN PATHFINDER. Без лишних слов. Весь мир у ваших ног с NISSAN PATROL.

С нетерпением ждем встречи!