Челябинские тракторы поедут в страну инков

Договор предусматривает, что дилер займется продвижением дорожно-строительной техники завода на рынке Перу, будет обеспечивать гарантийное сопровождение и сервисное обслуживание машин. Бульдозеры из Челябинска в Южную Америку предполагается поставлять в морских контейнерах, что удешевит доставку и обеспечит сохранность техники при транспортировке. По прибытии контейнера в порт специалисты дилерской компании машину соберут, сделают предпродажную подготовку и передадут покупателю. Такая схема уже хорошо отработана челябинскими тракторостроителями в ходе поставок бульдозеров во Вьетнам, Индию и Индонезию.

Второй договор заключен самим дилером при участии Челябинского тракторного завода с перуанским филиалом испанской компании Repsol, производителем технических масел. В Перу это крупнейший поставщик горюче-смазочных материалов, чьи фирменные АЗС расположены по всей стране. В соответствии с соглашением компания Repsol становится своего рода субдилером и обязуется содействовать дилеру ЧТЗ в продвижении продукции. Взамен получит возможность расширения своего рынка сбыта: двигатели, трансмиссии, гидросистемы поставляемых в Перу тракторов будут заправляться только маслами Repsol. Причем работу по замене масел в ходе эксплуатации машин компания возьмет на себя.

Третье соглашение достигнуто с компанией Senati, владеющей частной сетью профтехобразования по всей стране. Здесь готовят квалифицированных рабочих и техников по заказу различных фирм. Договор, который дилер ЧТЗ подписал с колледжем в Пиуре, предусматривает: техника ЧТЗ будет задействована в учебном процессе, чтобы учащиеся могли на практике познакомиться с ее устройством и особенностями эксплуатации. Колледж, в свою очередь, предоставит площади и оборудование, необходимые для сборки машин. Собирать первые поставленные в Перу бульдозеры будет бригада, сформированная из студентов колледжа, будущих механиков, под руководством опытного инженера, командированного из Челябинска. Ему же предстоит прочесть курс лекций по устройству и обслуживанию тракторов.

По приглашению нового дилера в Перу для переговоров и подписания соглашений ездил представитель руководства ЧТЗ Владимир Клейн, начальник отдела продаж в страны дальнего зарубежья экспортной службы предприятия. В бизнес-центре Пиуры состоялась презентация завода и его дилера. На нее приехали около 60 участников, в том числе представители горнодобывающих предприятий, строители, дорожники, а также специалисты из министерства обороны и местного аналога МЧС. Принял участие в презентации и советник по экономическим вопросам посла России в Перу Сергей Серенко. О ее итогах он доложил руководству, после чего посол отметил, что российское предприятие самостоятельно сумело найти партнера в далекой стране. Как заверил Сергей Серенко, посольство готово оказывать содействие в продвижении продукции предприятия на местном рынке.