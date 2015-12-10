Делегация Минздрава выехала на митинг медиков в Качканар
В Качканаре сегодня, 10 декабря, запланирован митинг медиков скорой помощи. Он должен начаться в 11 часов. Тем временем в город выехала группа специалистов министерства здравоохранения Свердловской области.
Встреча со специалистами службы скорой помощи назначена на 12:00. Во главе группы заместитель министра Елена Жолобова.
Сотрудники минздрава встретятся с трудовым коллективом медиков Качканара и еще раз разъяснят принципы начисления оплаты труда, ответят на все вопросы работников. В минздраве еще раз заверяют, что никакого снижения зарплаты не будет сообщают в департаменте информационной политики губернатора.
Отметим, медики отказывались заключать новые трудовые договоры, поскольку ожидали значительного понижения заработной платы. Между тем в минздраве, ссылаясь на главного врача Центральной городской больницы Качканара Лилию Ворончихину, сообщают, что все договоры заключены еще накануне. По ее словам, документы подписали даже те сотрудники, кто сейчас находится в отпуске.
Документы оформлены в установленные сроки, до начала начисления авансовых выплат за декабрь. Соответственно все получат выплаты вовремя уверяют в ведомстве.
Между тем пресс-секретарь минздрава Константин Шестаков подчеркнул: гарантировать сохранение уровня зарплат медикам может только городское управление здравоохранения. Он также отметил, что по факту понижения зарплат в службе скорой помощи Качканара проводили проверки прокуратура и трудовая инспекция. Нарушения не были выявлены. По словам Шестакова, сегодняшний митинг организуют вовсе не медики, а одна из политических партий. Отметим, накануне о проведении митинга сообщал депутат думы Качканарского городского округа, представляющий КПРФ, Габбас Даутов.