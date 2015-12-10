Делегация Минздрава выехала на митинг медиков в Качканар

Встреча со специалистами службы скорой помощи назначена на 12:00. Во главе группы заместитель министра Елена Жолобова.

Сотрудники минздрава встретятся с трудовым коллективом медиков Качканара и еще раз разъяснят принципы начисления оплаты труда, ответят на все вопросы работников. В минздраве еще раз заверяют, что никакого снижения зарплаты не будет сообщают в департаменте информационной политики губернатора.

Отметим, медики отказывались заключать новые трудовые договоры, поскольку ожидали значительного понижения заработной платы. Между тем в минздраве, ссылаясь на главного врача Центральной городской больницы Качканара Лилию Ворончихину, сообщают, что все договоры заключены еще накануне. По ее словам, документы подписали даже те сотрудники, кто сейчас находится в отпуске.

Документы оформлены в установленные сроки, до начала начисления авансовых выплат за декабрь. Соответственно все получат выплаты вовремя уверяют в ведомстве.