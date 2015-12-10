Роскомнадзор займется блокировкой пиратского контента на мобильниках

Необходимо обеспечить блокировку пиратских ресурсов, в том числе, на мобильных ресурсах. Технические особенности мобильных версий ресурсов в определенных случаях позволяют обходить блокировку пиратских сайтов сказал он.

Он предложил создать рабочую группу, которая разработает предложения по блокировке пиратского контента на мобильных устройствах.

Также Жаров предложил создать еще одну рабочую группу, которая займется изучением вопроса борьбы с пиратским контентом в магазинах приложений.

В GooglePlay, в AppStore может лежать приложение, в котором будет содержаться скомпрометированный контент. Предлагаю создать рабочую группу, которая изучит вопрос, и в феврале обсудим результаты сказал он.

Начальник правового управления РКН Борис Едидин, который возглавит вторую из названных групп, отметил, что пиратскими ресурсами все чаще используются новые способы распространения контента - через приложения.

Также он обозначил еще ряд проблем, связанных с эффективностью антипиратского законодательства. Так, по его мнению, есть сложности с защитой трансляций, у которых есть правообладатель (права на трансляцию).

Нужна превентивная техническая и юридическая защита трансляций сказал он.