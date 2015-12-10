В ближайшие три года в Нижнем Тагиле планируется построить почти 200 тысяч квадратных метров жилья
10 декабря 2015, 10:15ОбществоMaurice
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70 муниципалитетов Свердловской области подписали соглашения с региональным министерством строительства и развития инфраструктуры по выполнению контрольных показателей по вводу жилья в 2016-2018 годах в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».
Сюжеты: Нижний Тагил
Нижний Тагил – на втором месте по планируемым объемам ввода жилья среди муниципалитетов Свердловской области (без учета показателей по Екатеринбургу). В 2016 году в городе планируется ввести в строй более 60 тысяч кв. метров жилья, в 2017 году - более 64 тысяч, в 2018-м - почти 70 тысяч.
Как сообщает департамент информполитики главы региона, общий объем ввода жилья в 2016 году муниципалитетами (без учета Екатеринбурга) прогнозируется в объеме 1 миллион 230 тысяч квадратных метров, в 2017 году - 1 миллион 330 тысяч, в 2018 году - 1 миллион 450 тысяч.
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