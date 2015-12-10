В ближайшие три года в Нижнем Тагиле планируется построить почти 200 тысяч квадратных метров жилья

Нижний Тагил – на втором месте по планируемым объемам ввода жилья среди муниципалитетов Свердловской области (без учета показателей по Екатеринбургу). В 2016 году в городе планируется ввести в строй более 60 тысяч кв. метров жилья, в 2017 году - более 64 тысяч, в 2018-м - почти 70 тысяч.