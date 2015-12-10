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В ближайшие три года в Нижнем Тагиле планируется построить почти 200 тысяч квадратных метров жилья
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В ближайшие три года в Нижнем Тагиле планируется построить почти 200 тысяч квадратных метров жилья

10 декабря 2015, 10:15ОбществоMaurice
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