В школе №21 состоялось торжественное посвящение учащихся в кадеты (ФОТО)

Это событие стало хорошей традицией в рамках сотрудничества между МБОУ СОШ №21 и ФГКУ «9 отряд ФПС по Свердловской области». Посвящения школьников в кадеты проводятся уже третий год подряд.

В нынешнем году в актовом зале собралось более 70 человек - дети, родители, учителя, сотрудники пожарной охраны. Дата мероприятия была выбрана не случайно: 9 декабря отмечался День героев Отечества.

В присутствии родителей, педагогов и сотрудников ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области» под торжественную музыку в зал внесли знамя кадетской школы. Мальчишки и девчонки приняли присягу кадета и дали клятву любить Родину, быть достойными звания кадета и прилежно учиться.