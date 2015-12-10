В школе №21 состоялось торжественное посвящение учащихся в кадеты (ФОТО)
Накануне в клубе ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области» состоялось посвящение в кадеты учащихся школы №21.
Это событие стало хорошей традицией в рамках сотрудничества между МБОУ СОШ №21 и ФГКУ «9 отряд ФПС по Свердловской области». Посвящения школьников в кадеты проводятся уже третий год подряд.
В нынешнем году в актовом зале собралось более 70 человек - дети, родители, учителя, сотрудники пожарной охраны. Дата мероприятия была выбрана не случайно: 9 декабря отмечался День героев Отечества.
В присутствии родителей, педагогов и сотрудников ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области» под торжественную музыку в зал внесли знамя кадетской школы. Мальчишки и девчонки приняли присягу кадета и дали клятву любить Родину, быть достойными звания кадета и прилежно учиться.
С посвящением в кадеты ребят поздравили начальник отряда по кадровой и воспитательной работе ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области» Максим Балыбердин, директор МБОУ СОШ №21 «Кадетская школа» Алексей Казаринов. Выступающие отметили, что для учащихся начался новый этап в жизни и выразили уверенность, что навыки, полученные во время обучения, помогут им на жизненном пути.