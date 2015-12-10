Ветеран ОВД Нижнего Тагила стал героем книги журналиста из Татарстана (ФОТО)

Выпускник средней школы небольшого Башкирского села Верхние Татышлы издал книгу, в которой рассказал о знаменитых выпускниках этой школы, в том числе и о ветеране ОВД Нижнего Тагила Николае Семеновиче Хорькове, генерал-майоре МВД СССР.

Николай Семенович родился в селе Таушкан Сухоложского района Свердловской области. Его родители были репрессированы и сосланы в небольшое село на севере Башкирии. Там он окончил школу, а затем с отличием Свердловский юридический институт. Работал в прокуратуре Ленинского района в Нижнем Тагиле. В 1963 году Хорьков возглавил вновь созданное подразделение – следственный отдел управления внутренних дел. В конце 60-х начале 70-х он возглавлял УВД Нижнего Тагила. В 1979 году Николая Семеновича назначили на высокую, почетную должность советника по линии МВД на Кубе. А еще через четыре года он стал министром МВД Мордовии. Семья Хорькова – это милицейская династия. Жена Николая Семеновича Тамара Николаевна работала экспертом-криминалистом. Сыновья закончили Омскую высшую школу милиции. Олег Николаевич - оперуполномоченный уголовного розыска, преподаватель Нижнетагильской школы милиции, в настоящее время - федеральный судья Тагилстроевского суда. Игорь Николаевич – начальник Управления уголовного розыска, начальник Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Главного управления внутренних дел Московской области. Общий стаж династии Хорьковых составляет более 120 лет.

Информацию об этом легендарном человеке журналист нашел на сайте межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» и обратился за помощью в пресс-службу, где ему помогли связаться с ветеранами, кто работал вместе с Николаем Семеновичем и его супругой. Их воспоминания опубликованы в книге.

В Нижнем Тагиле Томаса Нигаматзянова встретили представители отдела по работе с личным составом межмуниципального управления и ветераны ОВД. Представители совета ветеранов познакомили гостя с Нижним Тагилом и организовали для него экскурсию в музей бронетанковой техники. Позже состоялась теплая встреча в МУ МВД России «Нижнетагильское», где автор вручил свою книгу «Татышлинский рай» полковнику в отставке Юрию Ефремову за сотрудничество в подготовке материала. Такую же книгу на добрую память с пожеланием крепкого здоровья Томас Тимерханович подарил вдове Николая Хорькова, у которой он смог побывать в гостях благодаря ветеранам и сотрудникам управления внутренних дел.