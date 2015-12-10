Жалкий вид и пронзительные глаза: в Екатеринбурге появился памятник-копилка, посвященный бездомным собакам (ФОТО, ВИДЕО)

Напротив одного из магазинов в Екатеринбурге теперь стоит памятник. Он изображает бездомную собаку в сгорбленной позе с просящими, жалобными глазами. Перед ногами собаки есть копилка, брошенные туда деньги прохожих будут отдаваться в Фонд помощи бездомным животным.

Скульптура уже пользуется вниманием жителей города. Как говорят сотрудники магазина, дети гладят собаку, а взрослые бросают монетки. Очевидно, что скоро памятник «приживётся» на улице и начнёт прочно с ней ассоциироваться.

Подобные памятники-копилки есть в Тюмени и Кирове, но екатеринбуржцы уверены, что их памятник — лучший.

В Нижнем Тагиле нет памятника уличным собакам, но это не значит, что тагильчане равнодушны к бедам братьев наших меньших. В городе работают приюты для бездомных животных и проводятся выставки беспородных животных. Каждый тагильчанин имеет возможность помочь приютам едой, деньгами или волонтёрской деятельностью или забрать себе домой приглянувшееся животное.

Питомцы одного из приютов Нижнего Тагила