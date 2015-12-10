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Жалкий вид и пронзительные глаза: в Екатеринбурге появился памятник-копилка, посвященный бездомным собакам (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жалкий вид и пронзительные глаза: в Екатеринбурге появился памятник-копилка, посвященный бездомным собакам (ФОТО, ВИДЕО)

10 декабря 2015, 14:00ОбществоДенис Таратонов
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