Зло не спит, зло звонит. Полицейские Нижнего Тагила дали свои рекомендации того, как не стать жертвой мошенников

Мошенники действуют по одной схеме. Звонят, говорят, что их близкий родственник нарушил закон. Для того, чтобы его отпустили, нужно перевести деньги на определённый банковский счёт или номер телефона.

Несмотря на то, что этот трюк такой же старый, как мобильная связь, пенсионеры в состоянии сильного душевного потрясения продолжают переводить свои деньги мошенникам, которых, увы, не всегда удаётся найти.

Полицейские рекомендуют при поступлении подобных звонков сразу обращаться в полицию. Ведь настоящие полицейские всегда представляются, когда звонят, называя отдел, в котором они служат.

Если пенсионеры начинают задавать уточняющие вопросы при разговоре с мошенником, те прерывают связь, отправляя номер в чёрный список. Поэтому, даже просто уточнив отдел и звание звонящего, можно отпугнуть мошенников.

Полицейские обращают внимание на то, что вопросы преступления и наказания – не решаются по телефону. Потому о любых подозрительных звонках рекомендуется сообщать по телефону «02».