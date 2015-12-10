Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Зло не спит, зло звонит. Полицейские Нижнего Тагила дали свои рекомендации того, как не стать жертвой мошенников
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Зло не спит, зло звонит. Полицейские Нижнего Тагила дали свои рекомендации того, как не стать жертвой мошенников

10 декабря 2015, 17:15ОбществоПавел Щербина
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»