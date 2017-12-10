10 свердловчан получили «Орден святой Екатерины»

9 декабря в честь Дня Героев России в Екатеринбурге состоялось награждение людей, которые проявили себя в чрезвы

чайных ситуациях или отличились благодаря своей работе.

Награду «Орден святой Екатерины» Фонда святой Екатерины получили 10 свердловчан.



Среди них были три сотрудника ППС, спасшие в марте 2017 года молодого человека, находящегося в горящем доме, Людмила Петухова, которая является директором детского реабилитационного Социально-педагогического центра для инвалидов, и Елена Шарф, руководящая выездной епархиальной хосписной службой.





За отважные поступки «Орден святой Екатерины» планируется вручать свердловчанам 2 раза в год, сообщает Вечерний Екатеринбург.