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Новости Нижнего Тагила

10 свердловчан получили «Орден святой Екатерины»

10 декабря 2017, 13:00Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,награждение,герой,орден,награда,церемония
9 декабря в честь Дня Героев России в Екатеринбурге состоялось награждение людей, которые проявили себя в чрезвычайных ситуациях или отличились благодаря своей работе.

Награду «Орден святой Екатерины» Фонда святой Екатерины получили 10 свердловчан.

Среди них были три сотрудника ППС, спасшие в марте 2017 года молодого человека, находящегося в горящем доме, Людмила Петухова, которая является директором детского реабилитационного Социально-педагогического центра для инвалидов, и Елена Шарф, руководящая выездной епархиальной хосписной службой.

За отважные поступки «Орден святой Екатерины» планируется вручать свердловчанам 2 раза в год, сообщает Вечерний Екатеринбург.

 

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